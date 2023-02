Deputado compartilhou foto com o carro nas redes sociais - Redes Sociais/Reprodução

Publicado 01/02/2023 19:04

Brasília - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) tomou posse nesta quinta-feira (1°) e foi à cerimônia com o Celtinha. Ele compartilhou uma foto com o carro nas redes sociais. O veículo ficou famoso na web durante a eleição para a prefeitura de São Paulo em 2020.



“Chegando de Celtinha pra tomar posse na Câmara dos Deputados!”, escreveu. Ele também publicou um vídeo defendendo a importância da bancada do PSOL no Congresso Nacional. Ele relatou que defenderá que nenhum integrante que tentou dar um golpe de estado consiga anistia.



Em 2020, Boulos andou com o Celta durante a campanha eleitoral para prefeito de São Paulo. O automóvel apareceu em propagandas na internet e também na televisão, tornando-se meme. Na época, o veículo tinha 120 mil quilômetros rodados e custava cerca de R$ 15,5 mil.



Boulos assumiu o cargo de deputado nesta quarta, 1º. Ele foi eleito em 2022 por São Paulo, sendo o mais votado do estado. Boulos afirmou que fará parte da base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas relatou que há pautas que ficará ao lado da decisão do PSOL.



Uma das discordâncias de Boulos surgiu logo no começo de governo. O psolista criticou a decisão do PT apoiar Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara. No entanto, destacou que entende os argumentos usados pelos petistas para seguirem no bloco do deputado.



“Compreendo as razões que levaram a apoiar Lira, que tenha buscado maior estabilidade na governabilidade, mas pensamos de forma diferente”, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico.

Guilherme Boulos e a prefeitura de São Paulo

Boulos já deixou claro que tem intenção de disputar à Prefeitura de São Paulo, já que chegou ao segundo turno em 2020. Ele abriu mão da candidatura ao governo paulista para apoiar Fernando Haddad (PT), derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Guilherme Boulos afirmou que confia no acordo que fez com o PT e conseguirá ser o candidato da esquerda na capital paulista.