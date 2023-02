Daniel Silveira teria limitado plano de golpe a cinco pessoas - Reprodução internet

Publicado 02/02/2023 16:24

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou nesta quinta-feira (02) que guardou as mensagens do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) que atestariam a tentativa de um plano golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Ainda, na conversa divulgada à imprensa por do Val, o ex-deputado teria limitado o plano a "um círculo de 5 pessoas".

"Se aceitar a missão, parafraseando o 01 [Jair Bolsonaro], salvamos o Brasil", diz Silveira em um trecho da conversa.



Veja fotos dos prints divulgados pelo senador Marcos do Val:

Prints Daniel Silveira Reprodução: arquivos de Marcos do Val - 02/02/2023

As mensagens, segundo o senador, foram enviadas após reunião com Bolsonaro, sinalizando que o plano golpista ainda poderia acontecer.



Incentivo ao golpe



Na madrugada desta quinta-feira (2), Marcos do Val afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou convencê-lo a dar um golpe de estado.



"Eu ficava p*** quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é logico que eu denunciei", afirmou do Val em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Segundo do Val, o encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, onde o ex-presidente e o ex-deputado pediram para que ele marcasse uma reunião com Moraes para gravar uma conversa. O objetivo era que do Val conseguisse alguma confissão ou declaração comprometedora do magistrado da Corte.



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou um pedido da Polícia Federal e autorizou que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) preste depoimento em cinco dias sobre o caso .



“Conforme amplamente noticiado, o senador divulgou em suas redes sociais ter recebido proposta com objetivo de ruptura do Estado Democrático de Direito, circunstância que deve ser esclarecida no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito a eventual intenção golpista, o que pode caracterizar os crimes previstos nos arts. 359-M (golpe de Estado) e 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal”, escreveu Moraes na decisão.