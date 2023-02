Flávio Dino - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/02/2023 13:53





"Estamos diante de um fato novo que fortalece a ideia que, além da responsabilidade política, há cada vez mais indício conducentes à responsabilidade jurídica do ex-presidente, pessoas ligadas a ele", afirmou Dino. O ministro da Justiça licenciado, senador Flávio Dino (PSB-MA), afirmou nesta quinta-feira, 2, que os relatos do senador Marcos do Val se "somam" a outros e "fortalecem a ideia" de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas próximas a ele podem ter algum envolvimento, não apenas político, mas também "jurídico" com os atos golpistas de 8 de janeiro "Estamos diante de um fato novo que fortalece a ideia que, além da responsabilidade política, há cada vez mais indício conducentes à responsabilidade jurídica do ex-presidente, pessoas ligadas a ele", afirmou Dino.

"O ex-ministro da Justiça [Anderson Torres] tinha em casa um planejamento de golpe de Estado. São tijolos que vão se somando em um edifício de golpe de estado. Quem eram os arquitetos, engenheiros e mandantes, a investigação vai mostrar", completou Dino.

A declaração de Dino foi dada ao deixar o plenário do Senado após a eleição da Mesa Diretora da Casa. Ele reassume a Justiça ainda nesta quinta-feira, depois de ter tomado posse como senador na véspera.



Marcos Do Val gravou uma 'live' nesta madrugada para dizer que foi coagido por Bolsonaro a se aliar a ele em um golpe de Estado. No final da manhã, contudo, o senador amenizou a versão e disse que foi o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), preso nesta quinta por outras questões, quem conduziu a conversa. O parlamentar afirmou ainda que relatou o caso ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.