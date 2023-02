Senador foi reeleito, nesta quarta-feira, 1, para comandar o Senado - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 02/02/2023 16:48





Em entrevista cedida à CNN Brasil, o presidente do Senado disse que "temos que ser otimistas que as coisas irão melhorar. Mas é um momento difícil, e temos que reconciliar. Essa polarização é nítida. Isso impõe a nós a responsabilidade de pregar paz, de reconciliar, de ser eficaz nas ações. Esse governo não tem direito de errar".



O senador ainda disse que irá trabalhar para promover uma reunificação da Casa, para que, assim, sejam aprovadas "matérias de interesse do Brasil", visando uma frente com comportamento "colaborativo, de cooperação e assimilando as demandas".



O presidente do Senado levanta que apesar da campanha ativa para a reeleição e a conquista dos 49 votos, isso não reflete na base de apoio do governo federal. "Não tenho dúvida que senadores que não compõem a base do governo podem votar com o governo em outras matérias e o mesmo no bloco de situação", avaliou. Brasília - Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente reeleito do Senado , disse ter sentido a polarização nacional durante a votação na Casa Alta, e completou afirmando que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não tem o direito de errar".Em entrevista cedida à CNN Brasil, o presidente do Senado disse que "temos que ser otimistas que as coisas irão melhorar. Mas é um momento difícil, e temos que reconciliar. Essa polarização é nítida. Isso impõe a nós a responsabilidade de pregar paz, de reconciliar, de ser eficaz nas ações. Esse governo não tem direito de errar".O senador ainda disse que irá trabalhar para promover uma reunificação da Casa, para que, assim, sejam aprovadas "matérias de interesse do Brasil", visando uma frente com comportamento "colaborativo, de cooperação e assimilando as demandas".O presidente do Senado levanta que apesar da campanha ativa para a reeleição e a conquista dos 49 votos, isso não reflete na base de apoio do governo federal. "Não tenho dúvida que senadores que não compõem a base do governo podem votar com o governo em outras matérias e o mesmo no bloco de situação", avaliou.

Mesa Diretora

O Senado Federal definiu os senadores membros da Mesa Diretora da Casa nesta quinta-feira, 2. Os cargos de vice-presidências e as secretarias do Senado serão ocupados por nomes definidos após uma série de negociações políticas entre Pacheco e partidos da base aliada ao governo.



A definição acontece após a confirmação da reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Apoiado pelos aliados do governo Lula, Pacheco recebeu 49 votos e derrotou o senador Rogério Marinho (PL-RN), apoiado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.