Ministro lembrou o aumento do protecionismo durante a pandemia - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 06/02/2023 16:47

Brasília - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta segunda, 6, que, em meio ao maior protecionismo no comércio internacional, o avanço na agenda verde ajudará o Brasil a avançar em mercados no exterior.

"À medida que avançarmos na agenda verde, evitaremos ser prejudicados na exportação", afirmou Alckmin, ao lembrar do aumento do protecionismo durante a pandemia e das crescentes barreiras internacionais contra produtos que não seguem práticas sustentáveis. Durante participação em fórum da BandNews sobre economia verde, o vice-presidente disse também que o protagonismo brasileiro no combate a mudanças climáticas vai abrir mercados internacionais.

Depois de apontar o gás como combustível de transição energética, Alckmin destacou também que o gasoduto da Rota 3 vai levar gás do pré-sal para Itaboraí, no Rio de Janeiro, o que atende uma das principais demandas da indústria química. "Precisamos agora do Rota 4 e correr atrás para ter gás mais barato e abundante", disse o ministro da Indústria, referindo-se ao salto dos Estados Unidos na oferta de gás de xisto.

Alckmin citou ainda a cultura cartorial do País ao apontar a desburocratização como um dos pilares do governo na agenda econômica. "Precisamos tirar essa cultura, facilitar a vida das pessoas e das empresas para terem mais competitividade", declarou Alckmin.