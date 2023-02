Governo vai lançar em março cartão que unifica benefícios; conheça - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governo vai lançar em março cartão que unifica benefícios; conheçaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/02/2023 17:34

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou nesta segunda-feira (6) que o governo vai lançar em março um cartão para unificar diversos benefícios sociais.



Chamado de Cartão do Beneficiário, a novidade vai concentrar tanto direitos já existentes, como passagens gratuitas de ônibus e metrô, quanto novos benefícios, como descontos em farmácias e passagens aéreas.

"É um cartão que vai ter QR Code, vai estar disponível para os 37,5 milhões de beneficiários da previdência em todo o Brasil. O Beneficiário vai poder pegar metrô do Rio, São Paulo, Ceará. Ou andar de ônibus. Em vez de cada local tirar uma autorização, esse cartão vai ter uma validade nacional", afirmou Lupi.



O cartão estará disponível para todos os segurados da previdência social, como aposentados e pensionistas, e está sendo desenvolvido pelo governo em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Segundo o ministro, bancos privados também serão convidados a participar da novidade.

Além dos benefícios já garantidos, parcerias serão buscadas para que o Cartão do Beneficiário ofereça também descontos em farmácias, hoteis e passagens aéreas, além de entradas em cinemas e shows.