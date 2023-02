Lula e Janja - Ricardo Stuckert

Publicado 06/02/2023 21:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Janja, primeira-dama , se mudaram na noite desta segunda-feira (6) para o Palácio da Alvorada, no Distrito Federal. Antes, o casal cumpriu compromissos oficiais no Rio de Janeiro.

Em solo carioca, o petista participou de encontros com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Nísia Trindade, ministra da Saúde.



Assim que chegou em Brasília ele foi para o Palácio, onde também vão morar Resistência e Paris, duas cachorras do casal. Desde que foi eleito, Lula estava morando em um hotel localizado na região central da capital federal.

A primeira visita do chefe do Executivo Federal e da primeira-dama à residência oficial foi no dia 3 de janeiro. Na ocasião, a avaliação feita era de qual o local precisaria passar por reformas para consertar janelas quebradas, sofás rasgados e também infiltrações.



No dia 12 de janeiro, o presidente da República chegou a se queixar de que não havia sofá na parte de cima do Palácio.

“Acontece que, quando você entra no palácio, está tudo desarrumado. A sala que tinha sofá, já não tem mais. O quarto, que tinha cama, já não tinha mais cama. Eu não sei o é que fizeram, não sei por que fizeram. Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então, a gente está fazendo uma reparação, porque aquilo é patrimônio público, tem de ser cuidado", pontuou.



Na ocasião, ele também afirmou que entraria em contato com o TCU (Tribunal de Contas da União) para tentar a liberação de recursos em caráter emergencial para comprar uma cama e um sofá.



Em outra oportunidade, Lula enfatizou que era um "sem-casa", citando a demora para conseguir se transferir para a residência oficial do presidente do Brasil.



"Eu, na verdade, sou um sem-casa, um sem-palácio. Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar. Porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel, e não é brincadeira", disse durante uma cerimônia no Planalto.