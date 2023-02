Lula e Joe Biden protagonizaram um aguardado encontro após o afastamento entre Brasil e EUA sob a gestão de Bolsonaro - AFP

Publicado 10/02/2023 18:46

Washington - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Casa Branca no fim da tarde desta sexta-feira, 10, para a aguarda reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ao descer do veículo oficial na companhia da primeira-dama, Janja da Silva, foi recepcionado por Biden. Antes de entrarem na residência oficial do governo americano, posaram para os fotógrafos.



Esse é o primeiro encontro entre os dois presidentes desde eleições disputadas no Brasil em outubro. A reunião, apesar de protocolar, tratou de temas como a defesa da democracia e escalada da violência política, além de ações contra o aquecimento global, agora com a possível participação dos Estados Unidos no Fundo Amazônia.

O combate à desigualdade racial e incremento do comércio entre Brasil e Estados Unidos foi reforçado com as presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva, na comitiva de Lula em Washington.

Lula tenta restabelecer a boa relação com os norte-americanos e selar um acordo a favor da democracia após os ataques golpistas protagonizados por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 8 de janeiro em Brasília.

Meio Ambiente



Lula quer aprofundar o debate com Joe Biden focado no meio ambiente. O presidente brasileiro pretende convencer Biden sobre o projeto do governo petista para a Amazônia e ganhar investimentos da Casa Branca.



O governante do Brasil quer ressaltar a importância da Amazônia para o desenvolvimento do mundo nos setores ambientais e climáticos, além de apresentar um plano em que investidores possam empreender na floresta de forma sustentável.



Na avaliação do PT, se Biden integrar o grupo de doadores do Fundo Amazônia e elogiar o projeto brasileiro para o setor, a tendência que empresários e investidores vejam com bons olhos a ideia de apostar na floresta.