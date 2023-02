Avião da FAB que levou ajuda humanitária para a Turquia, desembarcou no Rio com 17 sobreviventes do catastrófico terremoto - FAB/Divulgação

Avião da FAB que levou ajuda humanitária para a Turquia, desembarcou no Rio com 17 sobreviventes do catastrófico terremotoFAB/Divulgação

Publicado 12/02/2023 11:19

Rio - O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com sobreviventes do catastrófico terremoto que deixou um rastro de destruição e mortes em diversas cidades da Síria e da Turquia, na última segunda-feira, 6, pousou na madrugada deste domingo, 12, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Entre os 17 tripulantes, nove são brasileiros, três sírios, dois turcos, dois colombianos e um egípcio.

O grupo voltou na mesma aeronave que levou ajuda humanitária do Brasil para a Turquia, país mais abalado pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu também a vizinha Síria. O empresário João Pedro Basili relembrou os momentos de pânico durante a visita à Turquia. Ele estava em um hotel no momento do terremoto.

"Eu nunca vi uma coisa tão agressiva. Um barulho, parecia um monstro... A única coisa que a gente pensou foi sair do quarto. A gente saiu correndo pelas escadas, estava no quinto andar, e a gente de pijama e descalço", disse, em entrevista à 'Globonews'.

"A gente teve a brilhante ideia de voltar para pegar pelo menos o passaporte, algumas roupas. Começou a balançar de novo, um pouco mais demorado, e aí a gente falou: 'Bom, agora a gente vai morrer agora, não tem jeito!", completou.

O mau tempo tempo tem dificultado a ação de equipes de resgate. Diversos países, como o Brasil, tem enviado ajuda humanitária, com alimentos, medicamentos e roupas, além de profissionais da área da saúde e do Corpo de Bombeiros para intensificar as buscas. Até o momento mais de 28 mil mortes foram confirmadas, mas o número pode passar de 50 mil, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

Confira a lista de repatriados no voo da FAB: Fernanda Lima Giçi, Yusuf Ercan Lima Giçi, Mihdat Giçi, Suellen Gonçalves Kaya, Alicia Gonçalves Kaya, Yusuf Emre Kaya, Adriana Nepomuceno dos Santos, Fahd Alawaj, Shukri Hania, Nashed Rami, Julia Nashed, Jad Nahshed, Marcelo Augusto Filipini, João Alfredo Basile, Guilherme Aynerson, Araújo Brito, Merlys Yulissa Cortes Rodriguez e Luis Antonio Espinosa Moreno.