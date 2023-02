Governador tem sintomas leves - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/02/2023 21:28

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou no período da noite deste domingo, 12, em sua conta oficial no Twitter que testou positivo para covid-19. Disse, ainda, que tem sintomas leves e que seguirá "despachando normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes".