Eleito quatro vezes governador do Amazonas, o político Amazonino Mendes faleceu aos 83 anos, em São Paulo - Reprodução/Twitter

Publicado 12/02/2023 12:47

Manaus - Amazonino Mendes, quatro vezes governador do Amazonas, três vezes prefeito de Manaus e ex-senador faleceu na manhã deste domingo, 12. O político, de 83 anos, estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês. A morte foi confirmada pela família em publicação nas redes sociais do político, que deixa três filhos.



"A família de Amazonino Armando Mendes comunica com pesar o seu falecimento neste domingo (12/02), em São Paulo, aos 83 anos. Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!", afirma o comunicado.

O quadro de saúde de Amazonino era frágil. Internado em São Paulo desde o dia 25 de dezembro, ele voltou a ser hospitalizado pouco mais de um mês após receber alta após tratar uma inflamação no intestino grosso e uma pneumonia. Na época, o ex-governador chegou a ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em dezembro, Amazonino começou a apresentar problemas respiratórios. Por orientação médica, passou o Natal internado, na companhia da família, em São Paulo. Ainda não há informações sobre o velório e o traslado do corpo para Manaus, onde ele deverá ser velado e sepultado.