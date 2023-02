Nova cratera na av. Eliseu de Almeida, região da Vila Sônia - Reprodução

Publicado 13/02/2023 16:07

São Paulo - Uma cratera gigante se abriu na manhã desta segunda-feira (13) na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, Zona Oeste de São Paulo. O buraco foi provocado por uma obra da Sabesp no local. A via está totalmente interditada.

Segundo a companhia de saneamento, a intervenção estava sendo executada em um coletor de esgoto, que rompeu e acabou danificando parte da Avenida Eliseu de Almeida entre a avenida Ministro Lauro Ferreira até a Rua Santa Albina.

Ainda não há previsão de quando a obra será concluída e quanto tempo irá levar para recuperação da via.

Segundo a prefeitura de São Paulo, o trânsito foi alterado na região para tentar minimizar os impactos do acidente. A faixa reversível na Avenida Eliseu de Almeida está funcionando, agora, no sentido Taboão da Serra, e 25 agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fazem o controle do trânsito da região.

Apesar dos problemas estruturais ocasionados pela obra, a Sabesp afirmou que o fornecimento de água no bairro não foi comprometido.

Em 2023, esta é a segunda vez que uma cratera se abre na avenida. Em janeiro a via já havia sido interditada por um buraco que se abriu por conta de problemas na rede de esgoto.