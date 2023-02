Chuvas causam estragos na capital e no interior de SP. Na foto, alagamento em Campinas - Reprodução Redes Sociais

Publicado 13/02/2023 20:46 | Atualizado 13/02/2023 20:51

São Paulo - As chuvas que atingiram o Estado de São Paulo entre a tarde de domingo e a madrugada de ontem deixaram uma pessoa morta e três desaparecidas na capital e no interior. Ruas e casas foram alagadas e carros ficaram submersos. Os temporais devem continuar até o fim da semana.

Na capital, uma cratera se abriu na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, zona oeste. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), uma das causas para a abertura do buraco foi a sobrecarga da tubulação provocada por conexões indevidas da água das chuvas de imóveis para as redes de esgoto. As chuvas devem persistir hoje na cidade, com pancadas de moderada a forte intensidade no fim do dia. No Estado, continuam as pancadas típicas de verão, associadas ao ar quente e úmido e aos ventos constantes que sopram do mar contra a costa, segundo a Climatempo.

Desde o início da Operação Chuvas de Verão, em 1º dezembro, a Defesa Civil Estadual relatou 25 mortes, 5 desaparecidos e 249 ocorrências em todo o Estado. Em todo o verão passado, até 20 de março, morreram 50 pessoas em decorrência das chuvas. Um homem de 52 anos foi levado pela enxurrada durante forte chuva, na tarde de domingo, em Biritiba-Mirim, região metropolitana de São Paulo. O corpo foi resgatado já sem vida no interior de um córrego. Também no domingo, em Itaquera, na zona leste da capital, um menino de 10 anos desapareceu na inundação. E buscas foram retomadas.

Em Salto de Pirapora, região de Sorocaba, a moradora Cleidilene Nunes de Souza sumiu após ser arrastada pela enxurrada e cair em um córrego, no Jardim Paulistano. Outra pessoa desapareceu em Mauá, na Grande São Paulo, segundo a Defesa Civil.

CIDADES SEM ÁGUA

As chuvas intensas do fim de semana interromperam o abastecimento de água em São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba. Houve também a queda de uma ponte na zona rural.

Em Itu, o temporal causou o rompimento da Represa do Itaim, interrompendo o abastecimento de água em 24 bairros. Também houve danos na adutora da região do Pirapitingui, afetando outros 11 bairros.