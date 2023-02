'Motivado por ódio e rancor', escreveu adolescente que atacou escola - Reprodução/ Guarda Municipal/Divulgação

'Motivado por ódio e rancor', escreveu adolescente que atacou escolaReprodução/ Guarda Municipal/Divulgação

Publicado 13/02/2023 18:09

O jovem de 17 anos, detido nesta segunda-feira (13) na cidade de Monte Mor após uma tentativa de atentado à bomba a Escola Municipal Vista Alegre, escreveu uma carta sobre o ataque. O papel, que foi escrito de forma manuscrita, foi encontrado pela polícia e ressalta que a motivação do ato criminoso foi "por ódio e rancor".



Na carta, o jovem ressalta que tem "saudades de como eram [as coisas] antes", e reforça que se sentia sozinho e dizendo que "no fundo, queria fazer parte do padrão".

Além disso, ele explica que o ataque foi planejado e pensado, uma vez que estava "abandonado, sozinho, sem amigos e família, pronto para morrer", e conclui dizendo que partirá "com sangue nos olhos"", e que "nada [irá o] impedir".

Carta de jovem responsável pelo ataque em Monte Mor Reprodução

O jovem foi detido armado com uma metralhadora falsa e um machado, além de estampar uma suástica nazista na manga da camiseta. Ele deixou o local em um carro preto. Vizinhos da instituição de ensino filmaram o momento em que o garoto joga as bombas caseiras pelo muro. Nenhum funcionário ou aluno ficou ferido no ataque



A polícia apreendeu garrafas com combustível e pregos. Apesar do adolescente não ter conseguido entrar na escola, ele jogou duas bombas que explodiram em frente à instituição.



Segundo a prefeitura de Monte Mor, a situação foi contida e todos os alunos foram dispensados. Em nota, o órgão afirmou que o caso "foi um fato isolado e que o indivíduo que efetuou o ataque foi apreendido pela GCM de Monte Mor e se encontra no momento à disposição da polícia judiciaria".