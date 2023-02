Imunização Yanomami o estava prevista para começar em 27 de fevereiro - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 14/02/2023 10:27

Cerca de 20 mil doses bivalentes contra a covid-19 serão enviadas nos próximos dias à Terra Indígena Yanomami. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização dessa população estava prevista para começar em 27 de fevereiro, mas foi antecipada em razão do que a pasta descreveu como "grave crise sanitária e humanitária encontrada no território".



Força Nacional

A ação será operacionalizada junto à Secretaria de Saúde de Roraima, com o apoio de profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) que já estão na região.



Além das vacinas contra a covid-19, outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, segundo o ministério, também serão entregues para atualizar a imunização do povo yanomami.