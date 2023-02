Alícia Dudy é acusada de ter desviado quase R$ 1 milhão da comissão de formatura - Lattes/Reprodução

Publicado 15/02/2023 15:29

São Paulo - A jovem estudante de medicina ganhou os noticiário do país por enganar seus colegas de sala e desviar R$ 1 milhão da comissão de formatura da USP não frequenta mais a universidade desde o dia 24 de janeiro deste ano.



Segundo a universidade, Alicia Dudy Muller, de 25 anos, trancou o curso de medicina e não faz parte do quadro de alunos matriculados atualmente no curso.

Ministério Público de São Paulo pede que Alicia responda pelo crime de estelionato. No início do mês, a Justiça pauslita negou o pedido de prisão preventiva feito pela polícia civil contra a estudante de classe média alta.



A decisão judicial concordou com o Ministério Público, que entendeu que o caso trata-se de crimes de estelionato, não de apropriação indébita.

A apropriação indébita é considerada quando uma pessoa recebe da vítima a posse de um bem de forma legal e se apropria dele forma irregular posteriormente. Neste caso, a má-fé da pessoa que recebeu o bem surge após se apossar desse bem.



No estelionato, a má-fé acontece antes mesmo da posse do bem e força a vítima ao engano. A vítima não sabe que está sofrendo uma trapaça e entrega o bem. Fazendo com que a posse do bem às mãos do agente seja feita de forma ilegal.