Randolfe coloca Luciano Bivar contra a parede e cobra apoio do União a Lula - Agência Senado

Publicado 15/02/2023 21:07

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, rebateu nesta quarta-feira (15) a declaração dada por Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil. O parlamentar afirmou que espera grande apoio da bancada do UB nos projetos que vão tramitar na Câmara e no Senado .

“No primeiro flerte, o governo já chamou o União para o casamento. A gente espera de todos os partidos que estão com ministérios no governo, o apoio de todos os parlamentares. Senão, a régua descompassa. Como cobraremos de um e de outro não? O PSD e do MDB, no Senado, terão entre 80 e 90% dos votos conosco (governo)”, disse Randolfe.



O parlamentar informou que Lula não vai ceder mais cargos para o União Brasil neste momento. Ele explicou que o assunto só será discutido novamente se a legenda fechar uma federação com o PP, sigla comandada por Arthur Lira, e Avante.



“Eles (o União) precisam resolver a fusão com o PP e Avante. O compromisso é que seguirão no governo, mas teremos que ver esta nova realidade, avaliar como fica o quadro diante desta bancada. Antes da fusão ocorrer é impossível travarmos qualquer conversa. A relação deve ser sempre de mão dupla”, completou.



Luciano Bivar cobrou mais cargos



O União Brasil possui três ministérios: Turismo com Daniela do Waguinho, Comunicações com Juscelino Filho e Integração Nacional com Waldez Góes. Porém, a legenda não parece satisfeita e Bivar cobrou publicamente o governo federal para que a sigla consiga mais espaço.



Em entrevista para o jornal O Globo, o deputado federal falou abertamente que seu objetivo é conquistar mais cargos para o União Brasil para dar “mais apoio” ao governo Lula. A agremiação tem a terceira maior bancada no Congresso Nacional.

Bivar relatou que um dos seus desejos é administrar a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba), que possui um orçamento bilionário.



“O PT é feito por pessoas inteligentes, que sabem que para fazer política é necessário ter espaços. Quanto mais espaços tivermos no governo, mais apoios poderemos garantir”, comentou o presidente do União Brasil.