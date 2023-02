Ambulâncias do Samu foram deslocadas para atendimento aos feridos no incêndio - Ricardo Wolffenbüttel / Secom-SC

Publicado 15/02/2023 18:37

Ao menos três homens morreram após um incêndio atingir o complexo prisional de Florianópolis, em Santa Catarina, no início da tarde desta quarta-feira, 15. As vítimas, que estavam em uma cela, foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros inconscientes, e tiveram a morte confirmada pelas equipes de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram identificadas como Danilo Barros, Robson da Silva e Jeberson de Souza Bezerra.

Os bombeiros ainda não confirmam a causa do incêndio. Em nota, a Ordem dos Advogados de Santa Catarina (OAB-SC) afirma que "informações preliminares" indicam que o fogo tenha começado com a queima de um colchão da cela de número 22, que fica na ala de adaptação da penitenciária.

Ainda segundo comunicado da ordem, outras 43 pessoas ficaram feridas com o incêndio e passaram por uma triagem para avaliar o grau das lesões antes de serem encaminhados para unidades hospitalares da região. Nenhum outro setor da penitenciária foi atingido, de acordo com a OAB.

O Corpo de Bombeiros informam que segue atuando com seis equipes no local, junto com três ambulâncias do Samu, um helicóptero e outras forças de segurança. A Secretaria de Administração Prisional do Estado ainda não se posicionou sobre o caso.