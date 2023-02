Resistente à imunização contra a covid-19, Bolsonaro disse não ter se vacinado - Reprodução: redes sociais

Publicado 16/02/2023 09:56

A Controladoria-Geral da União (CGU) vai retirar o sigilo imposto sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) até esta sexta-feira, 17. A divulgação das informações contidas no documento caberá ao Ministério da Saúde.



Resistente à imunização contra a covid-19, Bolsonaro — que disse não ter se vacinado — impôs sigilo de um século sobre o documento e alegou privacidade. A informação sobre a liberação do sigilo foi divulgada pelo site "Metrópoles" e confirmada pelo Estadão. Os registros do cartão de Bolsonaro deverão ser repassados, inicialmente, a pessoas que requisitaram os dados via Lei de Acesso à Informação (LAI).



Na semana passada, ao ser questionado sobre a divulgação do cartão, o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, afirmou que dados pessoais de pessoas públicas poderão ser divulgados em determinadas circunstâncias. "Dados pessoais podem vir a público se houver interesse público manifesto", disse.

Além do cartão de vacinação do ex-chefe do Executivo, entre os dados que serão divulgados, estão informações sobre o processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, o deputado Eduardo Pazuello (PL); as visitas de filhos de Bolsonaro ao Palácio do Planalto; e os gastos com motociatas. Ao todo, serão avaliadas pela Controladoria 234 negativas a pedidos de informação.