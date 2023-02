A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, cumpriu visita técnica em Belo Horizonte. - Roberto Castro/MTur

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, cumpriu visita técnica em Belo Horizonte.Roberto Castro/MTur

Publicado 16/02/2023 23:07

Belo Horizonte - A Casa do Baile, expoente da arquitetura de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (MG), foi palco na manhã desta quinta-feira (16/02) de encontro entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com gestores públicos e privados dos setores de turismo e cultura no estado. A visita foi a última parada de uma série de agendas nos principais destinos de Carnaval do país: Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), além de Belo Horizonte.

“Estou me sentindo em casa. Feliz de ver que Belo Horizonte figura entre os destinos mais procurados desse carnaval e estou vendo aqui como a cidade está preparada para receber bem esses visitantes. O Turismo tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e estou lisonjeada de estar à frente desta Pasta tão importante, com a certeza de que o setor será a solução da questão econômica do Brasil”, afirmou a ministra Daniela.

A secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, ressaltou também a importância da relação Cultura e Turismo. “A cultura é importante para o turismo e o turismo é importante para desenvolver ainda mais as políticas públicas. Com sua abertura para o diálogo e simpatia, a ministra conquistou Minas Gerais”, disse.

Alexandre Camargo, representante da Fecomércio do estado, ressaltou a transversalidade da pauta do turismo. “Talvez a pasta do Turismo seja a mais importante para o nosso país porque gera resultados e movimenta diversos segmentos da economia. Juntos, nós podemos fazer a diferença no nosso país”, avaliou.

PRÉ-CARNAVAL - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, desembarcou na tarde da última quarta-feira (15/02) em Belo Horizonte para acompanhar os preparativos do Carnaval na cidade, que deve reunir 5 milhões de pessoas neste ano. A ministra visitou o Centro de Operações que conta com mais de 3,7 mil câmeras espalhadas pela cidade e reúne representantes de áreas cruciais para o bom funcionamento da capital mineira, como limpeza urbana, segurança pública, saúde, meteorologia e trânsito, entre outros. A programação de Carnaval de Belo Horizonte conta com cerca de 500 blocos de rua, gerando cerca de 20 mil empregos.