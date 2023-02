A ministra Daniela Carneiro visitou o Centro de Operações de Belo Horizonte e se reuniu com o prefeito Fuad Noman - Roberto Castro/MTur

Publicado 15/02/2023 23:01

Belo Horizonte - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, desembarcou na tarde desta quarta-feira (15/02) em Belo Horizonte (MG) para acompanhar os preparativos do Carnaval na cidade, que deve reunir 5 milhões de pessoas neste ano. O primeiro compromisso foi uma visita ao Centro de Operações da Prefeitura Municipal (COP), na companhia do presidente da Belotur (Empresa Municipal de Turismo), Gilberto Castro, que mostrou como é feito o monitoramento da folia. Em seguida, a ministra teve um encontro com o prefeito da capital, Fuad Noman, para tratar as demandas da cidade no turismo.

“Estou impressionada com a organização do COP e o preparo de todos os profissionais que participam desta força-tarefa para garantir a segurança e o acolhimento dos turistas e da população local. Acredito que esse Carnaval será um enorme sucesso”, comentou a ministra Daniela Carneiro.

Com mais de 3,7 mil câmeras espalhadas pela cidade, o Centro de Operações funciona 24 horas por dia e reúne representantes de áreas cruciais para o bom funcionamento da capital mineira, como limpeza urbana, segurança pública, saúde, meteorologia e trânsito, entre outros. A programação de Carnaval de Belo Horizonte conta com cerca de 500 blocos de rua, gerando mais de 16 mil empregos indiretos.

“É a potência do nosso setor, é a potência do nosso trabalho, que temos muito orgulho em mostrar. Uma metodologia que temos melhorado ano após ano em prol da cidade e do Carnaval e que temos o prazer de dividir com outros destinos”, afirmou o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

Belo Horizonte foi a última parada de uma série de viagens da ministra aos principais destinos de Carnaval no Brasil. Além da capital mineira, Daniela Carneiro também visitou Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Dados do Ministério do Turismo estimam que cerca de 46 milhões de pessoas circularão pelos principais destinos carnavalescos do país. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o período vai movimentar R$ 8,1 bilhão na economia nacional.