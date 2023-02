A professora Mariana Ramalho (ao centro) com as estimuladoras Dalila e Elaine no bailinho com as crianças - Divulgação

Publicado 16/02/2023 14:51

Belford Roxo - Com o carnaval se aproximando, alunos da Creche Municipal Vereadora Fátima Nunes, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo, fizeram bonito nesta quinta-feira (16/02) e participaram de um bailinho animado nas dependências da unidade. Em ritmo de descontração, os baixinhos soltaram toda energia e dançaram para valer.



As crianças da tarde, junta com os funcionários, se divertiram no bailinho de carnaval da Fátima Nunes Divulgação

A diretora da creche, Mônica Martins, agradeceu o empenho dos funcionários e destacou a alegria das crianças por estarem em um espaço aconchegante e cercadas de carinho e amor. “A Secretaria de Educação nos dá todo o suporte para desenvolvermos um bom trabalho. O bailinho de carnaval propicia também uma maior interação entre todos. As crianças amaram”, finalizou.

O pessoal da manhã também se produziu e se divertiu no bailinho da creche Divulgação

O bailinho, como era de se esperar, foi muito animado e as crianças desfilaram sua imaginação nas fantasias. As turmas de 2 a 5 anos não deixaram o ritmo cair. Professores e funcionários também aproveitaram e brincaram com as crianças.