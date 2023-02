Nascida na Guiana Francesa, Nikkie é bailarina profissional - Divulgação

Publicado 14/02/2023 18:24 | Atualizado 14/02/2023 18:25

Belford Roxo - Mais duas beldades internacionais estão participando do quadro de musas da Inocentes de Belford Roxo, para o próximo carnaval. São elas Nikkie Bruno e Marilyn Fraescariele que estarão presentes no desfile da Série Ouro, neste sábado (18/02), Marquês de Sapucaí.

Nascida na Guiana Francesa, Nikkie é bailarina profissional e fundadora da Associação NKP Danse NIKEENYAPARADAYS e da Tupe La Team Nikkie, que realiza aulas, workshops, festivais, shows e clipes. Desde a infância foi apaixonada pela dança, iniciando na dança folclórica, passando pelo hip hop contemporâneo, afro e as diversas danças brasileiras. Estreou no Sambódromo em 2018, e a partir daí já passou por várias agremiações: Porto da Pedra, Alegria da Zona Sul, Império da Tijuca e Cubango.

“Sou apaixonada pelo samba e estou muito honrada em fazer parte do quadro de musas da Inocentes de Belford Roxo, uma escola de samba que tenho grande admiração e respeito”, disse Nikkie.



“Quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui e valorizaram meu amor pelo samba. Hoje estou feliz demais por ser musa da Inocentes, vou dar o máximo para ganharmos o carnaval”, falou a musa Marilyn Fraescariele. A bailarina francesa Marilyn Fraescariele traz a dança na veia. Aos oito anos descobriu o ritmo do samba e viu que ele enchia seu coração de felicidade. Ao longo de sua trajetória procurou se aperfeiçoar com professores de samba no pé, na França e no Rio de Janeiro. Desfilou na Sapucaí pela primeira vez em 2020, e ficou em êxtase com tanta energia positiva que recebeu do público“Quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui e valorizaram meu amor pelo samba. Hoje estou feliz demais por ser musa da Inocentes, vou dar o máximo para ganharmos o carnaval”, falou a musa Marilyn Fraescariele.

A Escola de Samba Tricolor será a oitava agremiação a desfilar, no sábado de Carnaval (18/02), no Sambódromo, pela Série Ouro, da Lierj, com o enredo “Mulheres de Barro”, que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, do Espírito Santo.