A Inocentes de Belford Roxo será a oitava escola a desfilar, pela Série Ouro da Lierj, no próximo sábado (18), na Sapucaí - Divulgação

Publicado 13/02/2023 20:43

Belford Roxo - A presidência da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, informou nesta segunda-feira (13/02), que mesmo sem qualquer apoio financeiro, garantirá a presença das Paneleiras de Vitória, do Espírito Santo, no desfile na Marquês de Sapucaí, no próximo sábado (18/02), no enredo que exalta a luta e a história das heroínas capixabas. O desfile da agremiação belforroxense visa promover a visibilidade mundial para mulheres guerreiras, que inspiram e irão inspirar milhões de pessoas que estiverem acompanhando pela televisão, internet ou outros veículos de comunicação, o desfile na Série Ouro, da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj).



"Agradecemos a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Jecilene Corrêa Fernandes, por permitir que engrossássemos as fileiras para mostrar para o mundo, que a mulher brasileira é trabalhadora, corajosa, valente e a cada dia quer ter mais vez e voz. Estamos exaltando a mulher brasileira, através da trajetória das paneleiras de Goiabeiras", disse o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

A decisão da Inocentes de Belford Roxo coloca um ponto final na polêmica envolvendo as Paneleiras e a prefeitura local sobre o custeio de viagem, hospedagem e translado das capixabas para o Rio de Janeiro.



O enredo da Inocentes é “Mulheres de barro”, é uma homenagem às paneleiras de Goiabeiras, de Vitória, no Espírito Santo. Mulheres que fabricam panelas de barro para garantir o sustento da família. É uma arte ancestral que atravessou décadas. Essas mulheres empoderadas defendendo a importância de sua arte, lutou por espaço na sociedade e na cultura capixaba, e o saber das paneleiras hoje é reconhecido como patrimônio cultural imaterial.



No sábado de Carnaval (18/02), a tricolor da Baixada Fluminense será a oitava escola a desfilar, pela Série Ouro da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj).