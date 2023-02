A musa Thaís morena no Ensaio de Rua da Inocentes - Divulgação

A musa Thaís morena no Ensaio de Rua da InocentesDivulgação

Publicado 11/02/2023 12:08 | Atualizado 11/02/2023 12:09

Belford Roxo - A bela Thaís Morena foi confirmada pela diretoria da Inocentes de Belford Roxo, no quadro de musas da escola de samba para o desfile do dia 18 de fevereiro (sábado), no Sambódromo, pela Série Ouro, da Lierj.



“Jamais pensei em viver esse momento tão lindo, e tão maravilhoso, ao receber o posto de musa. Só tenho que celebrar com todo o meu amor e paixão que sinto pela Inocentes. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo meu pavilhão, são 16 anos de muita admiração. Para mim, a nossa quadra de ensaios e o meu solo sagrado, que me faz mostrar toda minha arte", disse Thaís.

A nova musa é belforroxense, gestora de empresa e teve seu primeiro contato com o Mundo do Samba, na Caçulinha da Baixada, em 2007, quando desfilou pela primeira vez na Ala da Comunidade. Em seguida participou do Projeto Samba no Pé, e logo depois fez audição para a ala de passista, sendo aprovada. Muito dedicada, simpática e participativa nos eventos da agremiação, sendo querida por todos os componentes, também faz parte da torcida do clube de futebol da cidade, que disputa a Série B2, o Sociedade Esportiva Belford Roxo.

Thaís Morena na torcida da Sociedade Esportiva Belford Roxo Divulgação

Thaís morena na quadra da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

A Caçulinha da Baixada será a oitava agremiação a desfilar, no sábado de Carnaval (18/02), no Sambódromo, pela Série Ouro, com o enredo “Mulheres de Barro”, que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, mulheres que fabricam panelas de barro para garantir o sustento da família. "Obrigada minha escola por esse reconhecimento, ficará marcado em toda a minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser Inocentes de Belford Roxo. Sempre te levarei no meu coração por onde eu for”, afirmou a musa.A Caçulinha da Baixada será a oitava agremiação a desfilar, no sábado de Carnaval (18/02), no Sambódromo, pela Série Ouro, com o enredo “Mulheres de Barro”, que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, mulheres que fabricam panelas de barro para garantir o sustento da família.