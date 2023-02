A ministra Daniela Carneiro apresentou ações, previstas no plano de ação para os primeiros 100 dias que buscam ampliar o espaço das mulheres no setor de turismo - Roberto Castro/MTur

Brasília - A ampliação da participação da mulher no turismo e o fortalecimento do empreendedorismo feminino no setor foram os principais temas de reunião realizada, na última quarta-feira (08/02), entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o Instituto Virada Feminina. Na ocasião, a ministra apresentou ações, previstas no plano de ação para os primeiros 100 dias que buscam ampliar o espaço das mulheres no setor de turismo das representantes da instituição que atuam na promoção de ações de valorização e empoderamento feminino no país.

“A pauta feminina está no meu DNA, com a defesa da valorização e dos direitos das mulheres enquanto deputada e, agora, como ministra do Turismo. Por isso, no plano de 100 dias de governo há ações específicas que buscam maior inclusão e participação do público feminino no setor”, destacou a ministra Daniela Carneiro.

Entre essas ações estão a oferta de cursos de qualificação e de crédito para pessoas físicas e pequenos empreendedores, com foco no empreendedorismo feminino para alavancar talentos na atividade turística. Saiba mais no link

Durante o encontro, a presidente do Conselho Superior Feminino da Federação das Indústrias do Estado (Fiesp) e presidente do Instituto Virada Feminina, Marta Lívia Suplicy, apresentou o Projeto Paulista +Verde, que busca revitalizar a Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais da cidade de São Paulo (SP). E convidou a ministra Daniela Carneiro para ser madrinha do projeto, que aceitou prontamente.

“Vamos plantar mil árvores na Paulista, demonstrando a força do movimento feminino. A Paulista, que é muito simbólica não só para São Paulo, mas para o Brasil, vai virar um point de turismo. Será uma Paulista ´instagramável´ e que também irá ´respirar´ novamente”, apontou Marta Lívia Suplicy, informando que o objetivo é que o plantio ocorra até 5 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Outro convite feito à ministra do Turismo partiu da primeira-dama de Cascavel (PR), Fabíola Anselmo Paranhos, para que assuma a presidência de honra da Associação Nacional de Primeiras-Damas. “Gosto muito de prestar atenção em mulheres assumindo protagonismo e identificar o potencial de mulheres que fazem a diferença. E, você, como deputada, já havia se tornado uma referência”, apontou, ao citar a Lei da Endometriose, de autoria da ministra Daniela Carneiro, enquanto deputada federal.

VIRADA FEMININA – Criado em 2017, o Instituto Virada Feminina reúne mulheres empreendedoras, de sociedade e da administração pública, além de lideranças políticas e empresariais de organizações sociais. O objetivo é promover pautas ligadas à mulher em eixos como sustentabilidade, educação política e cidadão, empreendedorismo, saúde, combate à violência e todas as formas de discriminação.