A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, realizou visita técnica em RecifeRoberto Castro/MTur

Publicado 09/02/2023 20:27 | Atualizado 10/02/2023 00:18

Recife - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, desembarcou em Recife (PE) para realizar, nesta quinta-feira (09/02) - Dia do Frevo - uma visita técnica para acompanhar de perto os preparativos para a retomada do carnaval de rua na cidade. A expectativa é de que Recife e Olinda recebam quatro milhões de foliões durante a festa que injetará R$ 263 milhões na economia local e que já é responsável por mais de 90% da ocupação hoteleira na capital.

Durante a manhã, a ministra se reuniu com representantes do turismo do município e do estado para tratar de ações de fortalecimento da atividade em Pernambuco. “Uma das características do governo do presidente Lula é o diálogo e este também é um dos 5 eixos do nosso plano de trabalho para os primeiros 100 dias. E estamos aqui para ouvir e iniciar uma parceria que tem tudo para ser de sucesso”, afirmou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

“Estamos com uma expectativa muitos positiva para o Carnaval, as pessoas vão vender mais, movimentar a economia. Temos um calendário de eventos que vai aquecer a nossa economia”, comentou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. A governadora também colocou o governo do estado à disposição para auxiliar na retomada das obras paralisadas e nas iniciativas de qualificação da Pasta.



A ministra Daniela Carneiro se reuniu com representantes do turismo de Recife e do estado para tratar de ações de fortalecimento da atividade em Pernambuco Roberto Castro/MTur

"O Carnaval aqui em Recife tem uma particularidade porque tem uma força na rua muito grande e tem presença na cidade inteira. São 44 polos diferentes - estruturas de palco completas - com mais de duas mil atrações. Uma cadeia produtiva que passa o ano inteiro se preparando para isso", explicou o prefeito, João Campos. No período da tarde, a ministra visitou alguns dos principais cartões-postais da capital pernambucana. O Paço do Frevo, espaço cultural dedicado à difusão, pesquisa, lazer e formação nas áreas da dança e música do frevo, será um dos locais visitados. A ministra também irá ao Galo da Madrugada, um dos blocos mais tradicionais do carnaval de rua pernambucano.

A secretaria de Turismo e Lazer de Recife, Cacau de Paula, ressaltou a importância da aproximação com o Ministério. “É a união que faz a força do turismo aqui em Recife e fico muito feliz em saber que a senhora pensa assim também. Conte conosco e estaremos juntos para fortalecer o turismo”, disse.

Já o secretário municipal de Cultura, Ricardo Mello, apresentou a programação cultural do carnaval e reforçou a importância da festa para o turismo. “Não há turismo sem cultura e nem cultura sem turismo, são atividades que se completam”, ressaltou.

O Carnaval é um dos maiores indutores do fluxo de turistas no país. Segundo a CNC, a festa deverá movimentar R$ 8 bilhões na economia e mobilizar 46 milhões de pessoas que devem participar das festividades nos principais destinos do país. “O turismo é geração de emprego e renda, é desenvolvimento econômico e social e o fortalecimento dele só é possível com a união de todos”, concluiu Daniela Carneiro.