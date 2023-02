O homem (coberto com um pano), não identificado, foi assassinado em plena luz do dia - Reprodução

Publicado 08/02/2023 23:31

Belford Roxo - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na tarde desta quarta-feira (08/02), na Rua Prudente de Morais, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local. Ainda não há informações da autoria e a motivação do crime.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumirá as investigações.