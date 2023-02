O curso foi voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, maiores de 18 anos e com ensino fundamental completo - Divulgação

O curso foi voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, maiores de 18 anos e com ensino fundamental completoDivulgação

Publicado 07/02/2023 20:55

Belford Roxo - Promoção da inclusão, com respeito à diversidade foi o mote do 'Programa LuZ', que promoveu qualificação profissional para mulheres cisgênero e transgênero, na Baixada Fluminense. Com a primeira turma, o projeto social formou nesta segunda-feira (06/02), em Belford Roxo, profissionais capacitadas a atuarem como Assistentes de Produção Industrial. A iniciativa, realizada pela Firjan SENAI SESI Nova Iguaçu, em conjunto com a Divisão de Projetos Integrados em Responsabilidade Social da Firjan e a Lubrizol, teve como foco o desenvolvimento de habilidades sociais e competências técnicas, por meio da qualificação profissional e de temas relacionados à formação cidadã.



O curso buscou não apenas o desenvolvimento da qualificação profissional, mas focou em habilidades sociais e competências socioemocionais, de forma que as alunas consigam melhor se colocar no mercado de trabalho Divulgação

Com grande expectativa de inserção no mercado de trabalho, esta será a primeira de muitas outras especializações de interesse das novas profissionais. “O curso para mim foi uma transformação. Com o curso tive o convívio com pessoas diversas, com o mesmo objetivo, trabalhando em grupo. Essa é uma experiência que vou levar para a vida toda”, destacou a aluna transgênero Naomy Souza Silva, de 32 anos. Iniciado em setembro de 2022, o curso foi voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, maiores de 18 anos e com ensino fundamental completo. “O olhar para a inclusão e diversidade é transformador. Ações como esta são muito importantes para a mudança de cultura no mundo corporativo e da nossa sociedade como um todo”, destacou Kátia Turra, gerente da Firjan Caxias e Região, que representou o presidente da regional, Roberto Leverone durante a cerimônia de formatura.Com grande expectativa de inserção no mercado de trabalho, esta será a primeira de muitas outras especializações de interesse das novas profissionais. “O curso para mim foi uma transformação. Com o curso tive o convívio com pessoas diversas, com o mesmo objetivo, trabalhando em grupo. Essa é uma experiência que vou levar para a vida toda”, destacou a aluna transgênero Naomy Souza Silva, de 32 anos.

Moradora de Belford Roxo, para ela, além de formação e qualificação profissional, o curso proporcionou inclusão. “Para nós é sempre dito muito não, o que faz com que desacreditemos da vida. Com o curso, pela primeira vez me senti incluída, abraçada, respeitada, valorizada”, complementa Naomy que quer seguir com a formação técnica, buscando novos cursos para atuar na área industrial: “Nunca imaginei que um dia fosse querer isso e hoje quero, quero muito mais conhecimento, pois sei posso”.



Kátia Turra, gerente da Firjan Caxias e Região, destacou a importância da iniciativa para a mudança de cultura no mundo corporativo e da nossa sociedade Divulgação

O curso buscou não apenas o desenvolvimento da qualificação profissional, mas focou em habilidades sociais e competências socioemocionais, de forma que as alunas consigam melhor se colocar no mercado de trabalho. “Esse é um projeto muito especial para todos nós. A indústria é feita de pessoas e pessoas capacitadas e cuidadas fazem uma indústria melhor. Empresas que têm esse olhar, como a Lubrizol, contribuem para que outras sigam pelo mesmo caminho”, destacou Eliane Damasceno, coordenadora de projetos integrados de Responsabilidade Social da Firjan SESI. Segundo Wagner Sa, presidente da Lubrizol Brasil, a diversidade é um tema bastante discutido, principalmente por conta do movimento do ESG, que está trazendo mudanças em muitas corporações. “Essa parceria com a Firjan foi um grande passo para oferecer às mulheres cis e transgênero, cursos de capacitação para ocuparem cargos no mercado de trabalho em condição de igualdade com os homens”. O executivo comenta que a parceria rendeu bons frutos. “Estamos felizes por termos atingido o objetivo de capacitar essas pessoas e esperamos que possam ocupar cargos no mercado de trabalho”, diz.O curso buscou não apenas o desenvolvimento da qualificação profissional, mas focou em habilidades sociais e competências socioemocionais, de forma que as alunas consigam melhor se colocar no mercado de trabalho. “Esse é um projeto muito especial para todos nós. A indústria é feita de pessoas e pessoas capacitadas e cuidadas fazem uma indústria melhor. Empresas que têm esse olhar, como a Lubrizol, contribuem para que outras sigam pelo mesmo caminho”, destacou Eliane Damasceno, coordenadora de projetos integrados de Responsabilidade Social da Firjan SESI.

Curso incentiva a inserção de mulheres na indústria

Valesca Santos de Oliveira, aos 42 anos comemora mais uma conquista na sua trajetória profissional. Formada em Administração de Empresa, com pós-graduação e curso de especialização na área, após ficar desempregada identificou no curso a oportunidade de ter mais uma formação e desta vez, na área que sempre vislumbrou. “Sempre tive vontade de entrar na indústria, mas o mercado era sempre muito restrito e com o curso, vi essa oportunidade. O curso mudou a minha vida e abriu horizontes para o meio industrial. Vi que há grandes oportunidades e espaço para mulheres”, destacou.

Para a aluna, o curso foi fundamental para quebrar paradigmas. Ela percebeu que é possível as mulheres também atuarem em funções antes consideradas apropriadas apenas para homens. “O maior aprendizado foi a aceitação do próximo, o entendimento da diversidade. Tivemos a oportunidade de estar com pessoas de histórias diferentes, mas com os mesmos objetivos: mulheres trans e mães solteiras que estão se permitindo a ter uma vida melhor. Desejo que as mulheres nunca desistam de seus sonhos, que acreditem que são capazes e não deixem se abater pelo primeiro não”, reforça.



Para Wagner Sa, presidente da Lubrizol, a diversidade é um tema bastante discutido, que está trazendo mudanças em muitas corporações Divulgação

Sobre a Firjan SENAI SESI O curso realizado pelas Firjan SENAI SESI capacitou as alunas a realizarem recebimentos, expedição e armazenamento de mercadorias e produtos, monitorar o processo de produção industrial, realizar controle de produção e planejamento em conformidade com normas e procedimentos técnicos.



O curso teve como foco o desenvolvimento de habilidades sociais e competências técnicas, por meio da qualificação profissional e de temas relacionados à formação cidadã Divulgação

Sobre a Lubrizol Corporation A Firjan SENAI SESI trabalha para o desenvolvimento social e profissional, por meio de ações voltadas para a formação e qualificação. Através da aprendizagem industrial são formados profissionais altamente qualificados para os diversos setores industriais, aliando a teoria da sala de aula com a prática intensiva em oficinas e laboratórios modernos, que refletem a realidade da indústria atual. Com a equipe especializada da Firjan SESI ainda é oferecido acompanhamento para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos participantes. Mais informações sobre a atuação da Firjan SENAI SESI, acesse o site: https://www.firjan.com.br/pagina-inicial.htm

A Lubrizol Corporation, uma empresa da Berkshire Hathaway, utiliza sua ciência incomparável para desbloquear imensas possibilidades em nível molecular, gerando resultados sustentáveis e mensuráveis. Fundada em 1928, a Lubrizol possui e opera mais de 100 fábricas, escritórios de vendas e laboratórios em todo o mundo, contando com aproximadamente 8.600 funcionários. No Brasil, a companhia possui duas fábricas, uma delas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e outra em Paulínia (SP). A Lubrizol também conta com escritórios no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), além de um laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento na capital paulista. Para mais informações, acesse: www.Lubrizol.com