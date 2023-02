A professora Hemillyn Christini, 19 anos, fará parte do quadro docente de uma creche - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/02/2023 18:22 | Atualizado 07/02/2023 18:33

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua a convocação para a assinatura de contratos na terça-feira (07/02). Mais de 1.200 selecionados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação, para os cargos de professor I (atuantes na alfabetização) e merendeiras, compareceram ao CIEP Constantino Reis, no bairro de São Bernardo.

Edimar Pereira, 48, vibrou ao assinar o contrato para trabalhar como merendeira Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o edital, são cerca de 3 mil vagas para a Educação de Belford Roxo. Os cargos de estimulador, professor de libras, de braile e de educação inclusiva foram convocados para assinar os contratos no dia 8 de fevereiro.O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, deu as boas-vindas aos efetivados na rede de ensino. “Seguimos nas contratações que reforçam nosso time em funções essenciais no processo de aprendizado”, frisou. “Sabemos também a importância que uma comida bem feita tem durante a jornada de todos os nossos alunos”, concluiu Denis.A moradora do bairro Andrade Araújo, Carolina Oliveira, de 36 anos, ficou feliz em conseguir a vaga de merendeira. “É muito gratificante poder exercer esse papel na preparação de uma alimentação saudável e de qualidade”, destacou Carolina. “Eu amo cozinhar para os alunos, é um sentimento que conforta meu coração”, acrescentou a moradora de Wona, Edimar Pereira, 48 anos, também selecionada como merendeira.A professora de Nova Aurora, Hemillyn Christini, 19 anos, fará parte do quadro docente de uma creche. “É especial estar na sala de aula criando um vínculo afetivo e acolhedor com as crianças”, ressaltou. “Nessa fase é primordial garantir um ambiente escolar com muitos estímulos para desenvolver a leitura e escrita”, finalizou Hemillyn.