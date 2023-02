Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e ministro da Casa Civil, Rui Costa, conversaram sobre as ações para os 100 dias de gestão - Roberto Castro/MTur

Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e ministro da Casa Civil, Rui Costa, conversaram sobre as ações para os 100 dias de gestãoRoberto Castro/MTur

Publicado 05/02/2023 15:04

Brasília - "A atividade do turismo tem um enorme potencial para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país”. Com estas palavras, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, iniciou, nesta sexta-feira (03/02), a apresentação ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, de um plano de ação para os primeiros 100 dias de governo.

O objetivo é estruturar e fortalecer o setor no país. O plano está dividido em cinco eixos estratégicos: Diálogo; Sustentabilidade e mudanças climáticas; Carnaval; Estruturação de destinos e redução do preço das passagens aéreas para democratizar o acesso da população à aviação no país. O detalhamento das ações será divulgado nos próximos dias.

Durante o encontro, Daniela Carneiro também destacou a força do turismo como indutor da economia e de transformações sociais além da retomada do diálogo com o trade turístico. “Estamos comprometidos em unir esforços para reconstruirmos o turismo no Brasil”, acrescentou a ministra.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, iniciou logo na primeira semana à frente da Pasta uma série de visitas aos ministros de Estado para conhecer as equipes e alinhar medidas e metas para o governo. No Ministério do Turismo, destacou a importância da capacitação dos trabalhadores que atuam no setor. “A qualificação da mão de obra no turismo é uma ação estratégica que eleva a qualidade dos serviços prestados no país. Os turistas precisam ser bem recebidos e acolhidos para que possam divulgar e retornar a aquele destino”, disse Rui Costa.

Para a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, que também acompanhou a reunião, ficou claro o alinhamento das ações. “Acredito que estamos afinados nas questões globais. E estamos aqui para ajudar no que for necessário e acompanharmos as realizações”, apontou.

Também participaram da reunião os secretários nacionais do Ministério do Turismo e a equipe técnica da Casa Civil.