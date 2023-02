Os jovens jogadores do Suécia FC festejam o título do Torneio Nélio Gomes - Divulgação

Os jovens jogadores do Suécia FC festejam o título do Torneio Nélio GomesDivulgação

Publicado 03/02/2023 23:48 | Atualizado 03/02/2023 23:52

Belford Roxo - O Suécia FC foi o campeão do Torneio Nélio Gomes Sub-13, realizado nesta sexta-feira (03/02), na sede da Sociedade Esportiva Belford Roxo, no bairro Hinterlândia, quando venceu o Projeto Vida, no jogo final com o placar de 1 a 0. O objetivo da competição foi revelar novos talentos dos projetos sociais da cidade e adjacências. O gol da vitória foi do atacante Felipinho.



A equipe vice-campeã, Projeto Vida, com o troféu de segundo lugar Divulgação

Os meninos vencedores do Suécia e os vice-campeões, Projeto Vida receberam troféus. Todas as equipes foram parabenizadas pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, que acompanhou as partidas.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Gomes, posa com o time campeão Divulgação

Neste sábado (04/02), às 15h30, no Estádio Nélio Gomes, a equipe Sub-15 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, enfrenta o Barcelona EC, em seu primeiro jogo da Copa Sinno Summer Cup Sub 15. A entrada é gratuita.

As equipes que participaram do torneio posam no gramado do Estádio Nélio Gomes Divulgação "Esse título foi a coroação de anos de trabalho, esses garotos são nossa referência, a gente faz tudo para estar direcionando os caminhos de cada um. E nesse momento gratificante que estamos levando o troféu de campeão, em um torneio importante, vemos que todo sacrifício vale a pena. Quero agradecer a Sociedade Esportiva Belford Roxo, na pessoa do presidente Reginaldo Gomes, a todas as equipes e aos envolvidos nesta competição", falou o técnico do Suécia FC, Luis Fernando de Souza.