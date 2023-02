Belford Roxo

PM apreende sacola com mais de 1.500 pinos de cocaína em Belford Roxo

Ação dos policiais militares do 39º BPM aconteceu nesta quarta (01) no Caminho Cambuí. Criminoso abandonou a sacola com as drogas ao perceber a presença dos agentes

Publicado 01/02/2023 16:58 | Atualizado há 1 dia