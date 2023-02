A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Twitter / PMerj

Publicado 01/02/2023 16:58 | Atualizado 01/02/2023 17:01

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam, nesta quarta-feira (01/02), uma sacola com 1.560 pinos de cocaína, no Caminho Jambuí, em Belford Roxo. Na ação, um criminoso ao perceber a presença dos agentes fugiu do local, abandonado a sacola com as drogas.

A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).