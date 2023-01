O superintendente do INEA, Gilvan Medeiros, vereador Rodrigo Gomes (azul) e secretário municipal da Defesa Civil, Alberto Vieira, vistoriam o Canal da Prata - Divulgação

Publicado 30/01/2023 22:46

Belford Roxo - O vereador licenciado e secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes, esteve nesta segunda-feira (30/01), com o superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Gilvan Medeiros e o secretário municipal da Defesa Civil, Alberto Vieira, realizando uma vistoria no Canal da Prata, que passa pelo Centro, de Belford Roxo. O encontro teve o objetivo de preparar um relatório solicitando uma limpeza no canal, para prevenir enchentes que tragam prejuízos para os moradores da região central do município.

“Precisamos evitar alagamentos ocasionados pelo transbordamento do Canal da Prata e que causam mal-estar à população. A limpeza retirando a vegetação é fundamental, assim como é preciso à conscientização de todos para não jogarem lixos dentro do canal. Agradeço a disponibilidade dos amigos Gilvan Medeiros e Alberto Vieira e também ao prefeito Waguinho (União Brasil) por sempre procurar a melhoria da qualidade de vida da população. Sei que avançaremos nesta demanda que é fundamental para todos”, disse o secretário Rodrigo Gomes.



O superintendente do INEA, Gilvan Medeiro (E), vereador Rodrigo Gomes e secretário municipal da Defesa Civil, Alberto Vieira Divulgação Em abril de 2022, centenas de moradores sofreram com as fortes chuvas e o transbordamento das águas do Canal da Prata.