A iniciativa, realizada em colaboração com a Firjan SESI e Firjan SENAI, irá oferecer 15 vagas gratuitas para o curso de operadora de produção industrial - Divulgação

Publicado 30/01/2023 17:03 | Atualizado 30/01/2023 17:13

Belford Roxo - Mulheres cisgênero e transgênero, com mais de 18 anos e em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever até a próxima sexta-feira (03/02) no projeto “Elas da Bayer: Impulsionando mulheres para a Indústria”. A iniciativa, realizada em colaboração com a Firjan SESI e Firjan SENAI, irá oferecer 15 vagas gratuitas para o curso de operadora de produção industrial. Para participar, é preciso ter o ensino fundamental completo e ser moradora de Belford Roxo (preferencialmente), Nova Iguaçu, Mesquita ou São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

As aulas irão ocorrer presencialmente no SENAI Nova Iguaçu de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. Com carga horária de 312 horas, o curso tem previsão de terminar em junho deste ano. Todas as participantes selecionadas receberão ajuda de custo para vale transporte de até R$ 10 reais por dia, por meio do Riocard, além de contar com lanche no local.

O projeto foi idealizado pelo GROW (Representação e Oportunidades Crescentes para Mulheres, na sigla em português), grupo de afinidade da Bayer, que promove ações de equidade de gênero. Ana Isabel dos Santos, Gerente Executiva de Relações Industriais e com Comunidades do Parque Industrial de Belford Roxo e uma das líderes de Inclusão e Diversidade da Bayer, explica a importância de iniciativas como essa. “A indústria é um setor em que, historicamente, prevaleceu-se a mão de obra masculina. Nos últimos anos, a participação de mulheres pouco avança, então o papel de grandes empresas para atrair e desenvolver mulheres para o setor acaba se tornando fundamental. E ficamos muito felizes de caminhar nessa direção, contribuindo para ampliar a inclusão de mulheres no setor”, afirma.

Renata Ferreira de Castro participou da primeira edição do programa, realizada em 2022 e que formou 24 profissionais. Ela conta que o curso proporcionou visibilidade e qualificação profissional, motivando seu desenvolvimento na carreira. “Pretendo nunca mais parar de me atualizar. O curso trouxe oportunidade para o meu desenvolvimento profissional e, com isso, conquistei um novo cargo. Logo após minha formatura, assumi a posição de operadora de produção. Portanto, esta iniciativa se torna importante não só para motivar a participação de mulheres na indústria, como oferecer conhecimentos teóricos e práticos para o aperfeiçoamento dessas profissionais”, conclui Renata.

Inscrições e documentos necessários

As inscrições são realizadas presencialmente entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, na Firjan SENAI Nova Iguaçu, das 9h às 18h. É necessário levar os seguintes documentos de identificação: cópia da cédula de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, comprovante de conta bancária e comprovante de escolaridade. Para mais informações, consulte o edital

O processo seletivo será constituído por etapas de comprovação de documentos e entrevistas em grupo e individuais. O resultado será divulgado no dia 10 de fevereiro na unidade Firjan SENAI Nova Iguaçu.

Serviço

Elas da Bayer: Impulsionando mulheres para a Indústria

Inscrições: até o dia 03/02/2023

Local: Firjan SENAI Nova Iguaçu

Endereço: Rua Gérson Chernicard, 1319, em Nova Iguaçu, das 9h às 18h

Documentos necessários: Cópia da cédula de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, comprovante de conta bancária e comprovante de escolaridade (histórico escolar, diploma, certificado ou declaração de escolaridade atualizada).