Com o preso, os policiais militares apreenderam uma pistola e muniçõesTwitter / Pmerj

Publicado 29/01/2023 09:30

Belford Roxo – Policiais militares do serviço de inteligência do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na madrugada deste domingo (29/01), um criminoso (miliciano) responsável por diversos sequestros relâmpagos em solo belforroxense. O homem foi localizado, com o apoio de agentes do 20º BPM (Mesquita), na Rua Luís Sobral, no bairro Maria da Luz, em Nova Iguaçu.



Com o preso, os policiais militares apreenderam uma pistola e munições.



A ocorrência foi registrada da 52ª DP (Nova Iguaçu).