Videoconferência entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Vieira - Roberto Castro/MTur

Publicado 29/01/2023 23:02

Brasília - Ampliar o fluxo de turistas entre Brasil e Uruguai. Este foi um dos assuntos abordados em videoconferência realizada na última quinta-feira (26/01) entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o Ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Vieira, que aproveitou a oportunidade para dar as boas-vindas à nova colega do grupo de ministros do Turismo do Mercosul.

“Seguindo as diretrizes apresentadas pelo presidente Lula de fortalecer o Mercosul, iniciamos esse trabalho de fortalecimento entre nossos vizinhos também no campo do turismo, uma vez que nele estão alguns dos principais emissores de turistas para o Brasil”, avaliou a ministra Daniela Carneiro.

O ministro uruguaio, Tabaré Vieira, comemorou o apoio do Brasil, durante a visita oficial do presidente Luís Inácio Lula da Silva ao país, para transformar o aeroporto de Rivera, que faz fronteira com Santana do Livramento (RS), em Binacional. Segundo o presidente Lula, o assunto será tratado com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Em 2019, período pré-pandemia, o Brasil recebeu 364 mil turistas uruguaios, número que caiu pela metade em 2022: 180 mil uruguaios. No caminho inverso, 383 mil turistas brasileiros visitaram o país vizinho apenas no último ano.