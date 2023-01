Belford Roxo

PM prende criminoso que praticava sequestros relâmpagos em Belford Roxo

O homem foi localizado por policiais militares do 39º BPM, com o apoio de agentes do 20º BPM, no bairro Maria da Luz, em Nova Iguaçu. Na ação, um miliciano iguaçuano também foi preso

Publicado 29/01/2023 09:30 | Atualizado há 6 horas