Escolas e creches da rede municipal de ensino receberão profissionais aprovados no processo seletivoRafael Barreto / PMBR

Publicado 31/01/2023 17:52

Belford Roxo - Oportunidades para construir um lugar melhor. A Prefeitura de Belford Roxo divulgou nesta terça-feira (31/01) a lista de candidatos aprovados de alguns cargos do Processo Seletivo de contratação temporária da Secretaria Municipal de Educação.

Os cargos publicados foram: merendeira, estimuladora, professor II, professor auxiliar de educação inclusiva, professor I (língua portuguesa, língua inglesa, matemática, história, geografia, educação física, artes e ciências), professor de libras e professor de braile.

De acordo com o cronograma, o período de recursos será entre 1 e 3 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, o Diário Oficial do Município divulgará o resultado final. A assinatura dos contratos está prevista para o dia 6 de fevereiro, no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo, com o horário de 9h às 17h.