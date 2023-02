O objetivo da excursão é promover cultura e socialização aos adolescentes em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Belford Roxo - Nesta última sexta-feira (27/01), servidores e socioeducandos do Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI Baixada), do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), visitaram o Distrito de Conservatória, no município de Valença, do Estado do Rio de Janeiro. O passeio educativo cultural faz parte do projeto "Trilhas e Rumos para um Novo Caminho", promovido pela Divisão de Cultura, Esporte e Lazer (Dicel) do Degase.

A jornada foi iniciada com parada no paraíso histórico natural, Ipiabas. Em seguida, visitaram o "Avião Metaverso" e o futuro trem de gelo. Puderam observar o limite dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, através da vista panorâmica da Serra da Beleza.

Em seguida, foram até Conservatória, conhecido como um dos locais mais prósperos da cultura do café. A cidade também se destaca pela cultura musical das serestas, despertando em todos a curiosidade sobre esse estilo musical. Durante a viagem, eles ainda tiveram a oportunidade de conhecer a Locomotiva 206, Túnel que Chora, Comércio Artesão, Igreja Histórica da Matriz, Espaço Sonora, Simulador de Músico Seresteiro, Estátua do Seresteiro.

Alexander Martins, diretor da Dicel, falou sobre o passeio, "O que mais impressionou os adolescente e os servidores que os acompanharam foi a vista exuberante da Serra da Beleza. O grupo ficou impressionado", ressaltou Alexander.