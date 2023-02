O primeiro ensaio geral acontece na reta do Shopping Carrefour na entrada de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 31/01/2023 18:24 | Atualizado 31/01/2023 18:30

Componentes da Inocentes de Belford Roxo durante ensaio de rua, no Centro. Divulgação

Belford Roxo - Vai ter muita empolgação ao som do surto, tamborim e chocalho, no primeiro ensaio geral da Inocentes de Belford Roxo, nesta quarta-feira (01/02), a partir das 20h, na entrada de Belford Roxo, na rua do Shopping Carrefour, no Centro. O ensaio tem o objetivo de aprimorar a evolução e o canto dos segmentos.“Vamos fazer uma grande festa na rua, com a presença de todos os componentes. Este será o primeiro ensaio geral, após nosso ensaio técnico na Sapucaí, quando a Inocentes deu um show de competência e recebeu muitos elogios. Precisamos manter o mesmo pique para o desfile principal. Estamos preparando nossa escola para ficar entre as primeiras colocadas, mas precisamos levar para a avenida um canto e uma evolução forte”, disse o presidente da escola de samba belforroxense, Reginaldo Gomes.O ensaio contará com a presença do cantor Thiago Brito, bateria Cadência da Baixada de mestre Juninho, comissão de frente, rainha de bateria Malu Torres, rainha da Escola Letícia Guimarães, musas internacionais e da comunidade, casais de mestre-sala e porta bandeira, passistas, baianas, velha-guarda e compositores.