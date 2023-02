Sanne Bee vive há mais de 30 anos na Suíça e chega ao Rio de Janeiro para brilhar na Marquês de Sapucaí - Divulgação / Angélica Zago

Publicado 02/02/2023 15:17

Belford Roxo - Estreando em uma escola de samba da Baixada Fluminense, Sanne Bellucci, também conhecida como Sanne Bee, chega ao Brasil para desfilar pela Inocentes de Belford Roxo. A musa vive há mais de 30 anos na Suíça e chega ao Rio de Janeiro para brilhar no Carnaval. Conhecida por ostentar ricas fantasias, ganhou o carinhoso apelido de “Rainha do Faisões” pelo carnavalesco Milton Cunha.



Conhecida por ostentar ricas fantasias, ganhou o carinhoso apelido de "Rainha do Faisões" pelo carnavalesco Milton Cunha Divulgação / Angélica Zago

Sanne nasceu na Mangueira, cresceu em São Gonçalo e hoje é advogada. Só de Sapucaí tem 32 anos de experiência, onde já foi musa da Viradouro, Portela, Renascer de Jacarepaguá, Império da Tijuca, Unidos da Ponte, União da Ilha do Governador, Unidos do Jacarezinho e Rainha de Bateria da Boi da Ilha e da Vicente de Carvalho. No último ano desfilou na Lins Imperial. Morando na Europa, vem ao Brasil só no período de Carnaval.Sobre a fantasia, que é sempre aguardada pelo público devido ao luxo que traz, Sanne adianta: “Venho toda no vermelho e os faisões são aqueles de 2 metros. A roupa do desfile é inspirada no vermelho Valentino, grife italiana, que é marcada pela elegância”, destaca.Para este Carnaval, a Inocentes de Belford Roxo tem como enredo “Mulheres de Barro”, do carnavalesco Lucas Milato, tema que traz o encanto, a criatividade, o empreendedorismo e a união das mulheres de Vitória, no Espírito Santo, que produzem da matéria prima, verdadeiras obras de arte.“Estou louca para desfilar fechando a noite da Série Ouro com a Inocentes na Sapucaí. Fazer parte do quadro de musas da escola de Belford Roxo é uma responsabilidade muito grande. O samba da Inocentes está na ponta da língua e vamos mostrar a força feminina na Avenida”, comemora.