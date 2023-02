Jean Santos Rocha, o "Das Mulheres", já estava sendo monitorado pelos policiais militares que o abordaram quando ele estava na garupa de uma moto - Reprodução

Publicado 03/02/2023 23:05 | Atualizado 03/02/2023 23:30

Belford Roxo – Policiais militares do serviço reservado do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam no início da noite desta sexta-feira (03/02), o gerente do tráfico de drogas da Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, Jean Santos Rocha, conhecido pelo apelido de “Das Mulheres”. A prisão do criminoso aconteceu na Avenida Joaquim da Costa Lima, em solo belforroxense. “Das Mulheres”, também é considerado um dos responsáveis pelas mortes de três crianças no município, em dezembro de 2021.



Jean Santos Rocha, o "Das Mulheres", também é considerado um dos responsáveis pelas mortes de três crianças em Belford Roxo, em dezembro de 2021 Reprodução

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo). O criminoso já estava sendo monitorado pelos policiais militares que o abordaram quando ele estava na garupa de uma moto ao deixar a Comunidade do Castelar. “Das Mulheres” desobedeceu a ordem de parada dos agentes, atirando contra os policiais. Na fuga, após o tiroteio, acabou ferido caindo da motocicleta, sendo preso em seguida, e levado em custódia para o hospital.A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).