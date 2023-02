Malu Torres posa na visita a Bica da Mulata - Divulgação

Publicado 03/02/2023 23:36

Belford Roxo - A beldade, Malu Torres, que reinará à frente da bateria Cadência da Baixada, da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2023, visitou nesta sexta-feira (03/02), a Bica da Mulata, escultura trazida pelo Imperador Dom Pedro II, da França. E que está exposta ao ar livre, na Estrada Boa Esperança, um dos principais acessos da cidade. O monumento simboliza uma deusa das águas e marca o início do abastecimento de água potável no município.

“Estou maravilhada com os traços e a perfeição da Bica da Mulata e feliz por ver que o espaço em que a mesma está exposta é bem cuidado. Este é um ponto turístico e cultural que todos devem visitar pelo valor histórico, fácil acesso e a beleza do lugar”, disse a rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, Malu Torres.

Segundo informações de pesquisadores, trata-se de uma das 182 esculturas trazidas da Europa pelo Imperador dom Pedro II. Fundido em ferro no século XIX, com traços renascentistas, o antigo chafariz é uma das principais referências de Belford Roxo.