Alunos do 5º ano da Escola Condessa Infante voltaram animados às aulasRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/02/2023 18:24 | Atualizado 06/02/2023 18:34

Belford Roxo - A manhã desta segunda-feira (06/02) marcou a volta às aulas para mais de 45 mil alunos da rede municipal de ensino de Belford Roxo. Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultas (EJA) retornaram às salas de aula para iniciar o ano letivo.

A Escola Municipal Condessa Infante, no bairro Piam, realizou diversas atividades com animadores na unidade de ensino que conta com mais de 300 alunos matriculados. A professora Cátia Cilene da Silva, há 10 anos na profissão, enfatizou a animação e euforia dos alunos. “No começo do ano letivo é muito importante reforçar a socialização nas turmas, revisar os conteúdos do ano anterior e promover dinâmicas estimulantes”, comentou Cátia.



A professora Cátia Cilene da Silva, há 10 anos na profissão, destacou a importância da socialização nas turmas Rafael Barreto/ PMBR

A moradora do bairro São Bernardo, Josiane Ferreira, 44 anos, levou a filha Lavínia Ferreira, de 4 anos, no reencontro com os amigos da turma na Escola Municipal Manoel Gomes. "Ela veio muito feliz e empolgada para o início das aulas", comentou. "Notei que ela evoluiu bastante na leitura, está lendo todas as palavras e agora falta se desenvolver mais na escrita", concluiu Josiane. O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou a importância de assegurar a educação. "Todos os anos temos a missão de melhorar ainda mais a qualidade de ensino e garantir que os 45 mil de alunos tenham acesso ao aprendizado", pontuou. "Vamos ampliar o vínculo dos alunos nos projetos pedagógicos, socializar o conhecimento e formar cidadãos durante esse processo", completou Denis.