800 profissionais aprovados no processo seletivo assinaram contrato nesta segunda-feiraRafael Barreto/PMBR

Publicado 06/02/2023 17:20 | Atualizado 06/02/2023 17:23

A professora Cláudia Goulart esperou ansiosa para poder assinar o contrato Rafael Barreto / PMBR

O atendimento checou toda a documentação dos candidatos para a assinatura do contrato Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Prontos para educar o futuro da nação. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na segunda-feira (03/02), a solenidade de assinatura dos contratos de 800 profissionais aprovados no processo seletivo para o cargo de professor II (responsável pela educação básica nas séries iniciais), no CIEP Constantino Reis.Ao todo, serão 3 mil vagas preenchidas na Educação de Belford Roxo. Os professores participaram de uma checagem de documentação, assinatura de contrato e foram lotados nas unidades de ensino da rede municipal.De acordo com o cronograma, no dia 7 de fevereiro serão convocados os professores I (responsáveis pela alfabetização) e as merendeiras. No dia 8 de fevereiro, os cargos de estimulador, professor de libras, de braile e de educação inclusiva foram selecionados para assinar os contratos.O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a satisfação de receber os profissionais na rede municipal. “Estamos prontos para atender os padrões de qualidade pedagógica em Belford Roxo neste início do ano letivo”, frisou. “Precisamos de muito empenho e trabalho para garantir o alto padrão de educação”, completou Denis.As professoras Cláudia Goulart, de 44 anos, e Júlia Adriano, 31 anos, estão empolgadas para começar o ano letivo. “Esperei ansiosa para começar a lecionar, ser professora é ter amor em ensinar e dentro da sala de aula é gratificante ver a evolução dos pequenos na leitura e escrita”, comentou Cláudia. “O processo de alfabetização é um momento especial e determinante para garantir um ótimo futuro para nossas crianças”, acrescentou Júlia.