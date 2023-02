Os ensaios de rua da Inocentes de Belford Roxo tem agitado os foliões da cidade - Divulgação

Publicado 07/02/2023 08:58 | Atualizado 07/02/2023 08:59

Ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo pelas ruas do Centro da cidade Divulgação

Belford Roxo - Já é carnaval em Belford Roxo! Mais de mil pessoas estão participando todas as quartas-feiras, a partir das 20h, na entrada do município, na avenida do Shopping Carrefour, do ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, visando à preparação do canto e evolução para o desfile na Sapucaí.“Os nossos ensaios de rua estão a todo vapor, pessoas de vários bairros da cidade do Estado do Rio e do Exterior vem nos prestigiar. A cada ensaio duplica o número de participantes e isso é gratificante para nós, que fazemos a alegria do povo, levantamos a autoestima das comunidades e incentivamos o turismo. Mais uma vez convido a todos para vim nesta grande festa”, disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.O ensaio desta quarta-feira (08/02), contará com a presença do cantor Thiago Brito, bateria Cadência da Baixada de mestre Juninho, comissão de frente, rainha de bateria Malu Torres, rainha da Escola Letícia Guimarães, musas internacionais e da comunidade, casais de mestre-sala e porta bandeira, passistas, baianas, velha-guarda e compositores.A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, juntamente com o 39º Batalhão de Polícia Militar, garantirão a segurança durante o evento.