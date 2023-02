Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias farão provas no próximo domingo (12/02) - Rafael Barreto / PMBR

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias farão provas no próximo domingo (12/02)Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/02/2023 18:06

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quarta-feira (08/02), os locais de provas do Processo Seletivo de agente comunitário de Saúde e agente de combate às endemias, que terá a prova aplicada neste domingo (12 de fevereiro), às 8h.

No domingo (12/02), os portões dos locais de prova abrirão às 7h. A prova de caráter eliminatório e classificatório será aplicada a partir das 8h, com horário limite para o término da prova às 11h.

Para os agentes comunitários de Saúde, os locais de prova serão: CIEP Casemiro Meirelles e Uniabeu. Para os agentes de combate às endemias, os locais de prova serão: CIEP Casemiro Meirelles, CIEP Constantino Reis e Escola Municipal Belford Roxo.

Os candidatos foram divididos em salas com base no número de inscrição e podem se informar através da lista publicada no Diário Oficial. O candidato deverá comparecer ao local designado com documento de identidade, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta em material transparente.