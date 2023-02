A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou da Fecomércio Bahia - Roberto Castro/MTur

Publicado 08/02/2023 00:34

Salvador - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou nesta terça-feira (07/02), em Salvador (BA), de um encontro com representantes da Fecomércio Bahia (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado da Bahia). A reunião dá continuidade a uma série de encontros com gestores públicos e privados do setor de Turismo, reforçando o compromisso da ministra com o diálogo permanente, um dos eixos prioritários do seu plano para os 100 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estou muito feliz de estar à frente desta Pasta que representa uma atividade que gera emprego e transforma vidas. É um grande desafio que me foi confiado pelo presidente Lula e estou aberta ao diálogo, um ponto forte do governo federal e da minha gestão no esforço de que o turismo seja protagonista desse novo Brasil. E a Bahia merece um turismo cada vez mais forte e desenvolvido”, afirmou a ministra.

Anfitrião do encontro, o presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, agradeceu a presença da ministra para tratar da pauta do turismo. “Esperamos trabalhar em parceria com o governo para desenvolver a atividade turística com foco em temas fundamentais, como a questão da acessibilidade, e acredito que ainda vamos ter importantes avanços”, disse.

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, ressaltou os bons números do turismo no estado. “Receberemos nessa temporada seis milhões de turistas, que injetarão R$ 9 bilhões na economia do nosso estado, gerando emprego e renda para a nossa população”, relatou.



Para o secretário de Turismo do estado da Bahia, Maurício Bacellar, apesar da recuperação obtida pelo setor após a pandemia, a Bahia quer ainda mais. “Durante a pandemia, conseguimos apoiar o setor em quatro eixos e obtivemos bons resultados, mas podemos mais e o turismo vai estruturar a geração de emprego e renda no nosso país, contribuindo para a erradicação da fome”, disse. A volta do carnaval de rua, após uma pausa de dois anos, também esteve na pauta do encontro. Salvador espera receber 800 mil turistas durante a festa que deve injetar R$ 1,8 bilhão na economia local. Em todo o Brasil, são esperados 46 milhões de foliões nos principais destinos de carnaval do Brasil, com impacto financeiro estimado de R$ 8,1 bilhões.Para o secretário de Turismo do estado da Bahia, Maurício Bacellar, apesar da recuperação obtida pelo setor após a pandemia, a Bahia quer ainda mais. “Durante a pandemia, conseguimos apoiar o setor em quatro eixos e obtivemos bons resultados, mas podemos mais e o turismo vai estruturar a geração de emprego e renda no nosso país, contribuindo para a erradicação da fome”, disse.

Outra questão a ser trabalhada pelo MTur, segundo o secretário-executivo da Pasta, Bento Nunes, é a ampliação do acesso ao crédito. “Estamos trabalhando para permitir que não apenas os grandes empresários tenham acesso a crédito, mas, principalmente, os pequenos e microempresários por meio de microcrédito que fará a nossa economia girar”, relatou.